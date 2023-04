Speciale difesa: Siria, almeno 43 morti in due attacchi attribuiti allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 43 persone, di cui 24 civili e 19 militari delle Forze armate siriane, sono morte oggi in Siria, in due attacchi attribuiti all’organizzazione terroristica del cosiddetto Stato islamico (Is). Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione con sede a Londra ma con una rete di contatti sul campo. Nella campagna orientale di Hama, i miliziani dell’Is avevano attaccato un gruppo di abitanti del villaggio di Duizen, mentre stavano raccogliendo tartufi del deserto, uccidendo sul momento 26 persone. Successivamente, il bilancio delle vittime è arrivato a 43, di cui 19 civili e 17 combattenti della milizia filogovernativa Difesa nazionale. Cinque pastori sono stati uccisi invece a colpi di mitragliatrice in un’altra azione terroristica avvenuta nel deserto di Buqras, nella campagna di Deir ez-Zor. Altri due pastori sono stati rapiti nella stessa regione mentre pascolavano il loro gregge di pecore, che è stato interamente rubato dai miliziani dell’Is. Inoltre, nella stessa area, sono stati ritrovati ieri due corpi in stato di decomposizione, presumibilmente di vittime di un precedente attacco dei terroristi dell’Is. (Res)