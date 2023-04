Montenegro: inviato Usa Rubin inizia da Podgorica tour "contro disinformazione russa" nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- James Rubin, inviato speciale e coordinatore del Global engagement center del Dipartimento di Stato Usa, inizia il suo tour di visite ufficiali in Montenegro, Macedonia del Nord e Albania. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui Rubin visiterà Podgorica, Skopje e Tirana da oggi fino al 14 aprile. Il rappresentante statunitense incontrerà i funzionari del governo di Podgorica e Skopje allo scopo di rafforzare il sostegno alle iniziative contro la disinformazione russa, e cinese, nella regione e a Tirana parteciperà agli incontri in programma con gli ambasciatori statunitensi dei Balcani occidentali. Lo stesso Rubin ha affermato prima del suo arrivo che "l'oggetto e l'argomento della sua visita sono seri" perché "c'è un problema di disinformazione russa nei Balcani occidentali: in Montenegro, Macedonia del Nord e in tutta la regione", ha sottolineato. "Voglio lavorare con i governi che vogliono far parte del sistema di leggi e regole europee. Vogliamo provare a fare di tutto per eliminare l'inquinamento dell'ambiente mediatico", ha affermato. Secondo il media, è probabile inoltre che Rubin si concentri nelle sue visite sul dialogo in corso tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione delle relazioni.(Seb)