Serbia: premier Brnabic incontra capo Unmik, focus su situazione e sicurezza serbi in Kosovo

- La premier serba, Ana Brnabic, ha incontrato il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh. Sul tavolo il rapporto del Segretario generale sul lavoro della stessa missione a riguardo della situazione e della posizione dei serbi e della popolazione non albanese in Kosovo, che sarà presentato alla sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu del 27 aprile. Secondo la nota del governo serbo, Brnabic ha sottolineato di essere "molto preoccupata" per la sicurezza dei serbi in Kosovo, i quali, ha sottolineato, "sono costantemente esposti alle provocazioni di Pristina". La ministra ha sottolineato che il fatto che i cimiteri e le chiese serbe vengano continuamente danneggiate, è "un chiaro messaggio che i serbi non sono i benvenuti in Kosovo". Ziadeh da parte sua ha affermato che l'obiettivo primario è preservare la pace e la stabilità in Kosovo. (Seb)