Serbia: ambasciatore Usa, momento chiave per implementazione accordo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giunto il momento chiave per l'attuazione dell'accordo tra Belgrado e Pristina sulla normalizzazione delle relazioni. Lo ha affermato l'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dall'emittente "N1". "Per quanto riguarda l'intesa raggiunta a Ocrida e gli altri accordi, penso che siamo giunti al momento chiave. Dovremmo aspettarci che accada qualcosa in termini di implementazione", ha detto Hill, aggiungendo che sebbene il momento sia difficile, "è anche pieno di speranza". Hill ha quindi sottolineato che gli Stati Uniti sostengono fortemente il processo di cooperazione nella regione nel quadro dell'iniziativa Open Balkan e nell'adesione all'Unione europea. (Seb)