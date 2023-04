Serbia: presidente Vucic riceve ambasciatore Usa, focus su situazione serbi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill. Secondo la stampa locale, durante l'incontro Vucic ha informato il rappresentante diplomatico statunitense sulla situazione e sulla posizione "sempre più difficile" dei serbi in Kosovo. Il presidente serbo ha scritto sul suo account Instagram di aver ribadito a Hill la sua preoccupazione "per i frequenti attacchi, arresti e altre pressioni a cui i serbi sono esposti in Kosovo". Inoltre, ha spiegato di aver chiesto all'ambasciatore degli Usa "il pieno sostegno e impegno degli Stati Uniti nel preservare la pace con una politica coerente e responsabile, nel rispetto e nell'applicazione del diritto internazionale e degli accordi nel dialogo con Pristina". (Seb)