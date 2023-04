Bosnia-Serbia: Dodik domani a Belgrado incontra presidente serbo Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, incontrerà domani a Belgrado il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo riporta l'emittente "N1". Dodik ha annunciato su Twitter che discuterà con Vucic della situazione politica in Repubblica Srpska e Bosnia Erzegovina, così come dei problemi dei serbi in Kosovo. "Naturalmente, analizzeremo anche l'attuazione dei progetti che realizziamo insieme nella Repubblica Srpska", ha sottolineato Dodik. (Seb)