Migranti: Sala, a Milano duemila minori non accompagnati, numeri insostenibili serve aiuto

- A Milano "ci sono un paio di migliaia di minori non accompagnati" e quindi affidati a sindaci, sono numeri insostenibili, serve un aiuto. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Sky Tg 24 ricordando che si la patria potestà del minore non accompagnato spetta al sindaco, la responsabilità ce la prendiamo, ma abbiamo numeri a oggi insostenibili e anche su ciò chiediamo una mano”. “Negli ultimi mesi”, ha sottolineato Sala, gli arrivi di minori “sono esplosi, perché con i barconi ci sono famiglie disperate che affidano i bambini a parenti e amici, ma quando arrivano qua è un problema. Noi a Milano ormai abbiamo un paio di migliaia di bambini affidati teoricamente a me, noi cerchiamo di fare tutto il possibile, non solo accoglierli, ma anche rimetterli nel circuito della normalità. Ma se non siamo aiutati è una gran fatica”. (Rem)