Tunisia: un pastore ferito nell’esplosione di una mina nel nord-ovest del Paese

- Un cittadino di 26 anni è stato sottoposto a due interventi chirurgici all’ospedale regionale di Kasserine, nell’omonimo governatorato nel centro-ovest della Tunisia, dopo essere rimasto ferito nell’esplosione di una mina nei pressi del monte denominato Djebel Selloum. Lo ha riferito il direttore regionale della Sanità del governatorato di Kasserine, Abdelghani Chaabani, all’emittente radiofonica tunisina “Mosaique fm”. Il giovane stava pascolando il suo gregge nei pressi del Djebel Selloum, montagna della dorsale tunisina, quando ha trovato uno “strano oggetto” sul terreno, che gli è esploso in faccia non appena lo ha toccato. L’oggetto si è dunque rivelato una mina anti-uomo. Non è la prima volta che un episodio simile accade in Tunisia. Negli ultimi giorni, un pastore tunisino è rimasto ferito nell’esplosione di una mina anti-uomo in prossimità di un’altra montagna, Djebel Mghila, tra il governatorato di Kasserine e quello di Sidi Bouzid, e i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba. Nelle aree intorno ai monti Djebel Selloum e Djebel Mghila, infatti, trovano rifugio gruppi terroristici affiliati all’organizzazione del cosiddetto Stato islamico e ad Al Qaeda nel Maghreb islamico. (Tut)