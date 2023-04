Libano: Stati Uniti e Onu annunciano avvio programma di sostegno per forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà domani, 18 aprile, il programma di sostegno degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite in favore delle Forze di sicurezza interna del Libano, che prevede il versamento di una prima tranche di finanziamenti dal valore di 16,5 milioni di dollari nel quadro del programma di sostegno ai mezzi di sussistenza. Lo ha annunciato l’ambasciata di Stati Uniti a Beirut, spiegando che è previsto il pagamento di 100 dollari al mese agli aventi diritto per un periodo di sei mesi per alleviare le difficoltà economiche delle forze di sicurezza “che lavorano duramente per servire il Paese, il popolo libanese e le sue terre”. Nell'ambito del programma finanziato dagli Usa, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) sta collaborando con un fornitore nazionale di servizi finanziari per erogare questi fondi delle forze di sicurezza considerati idonei.(Lib)