Sudan: esercito manda i rinforzi a Khartum, si continua a combattere intorno al palazzo presidenziale

- Una colonna di carri armati e blindati dell'esercito sudanese si è spostata dalla base militare di Al Shajara, alla periferia ovest di Khartum, verso il centro della città per reprimere le sacche di milizie ribelli. Lo afferma l'esercito in una nota. Nel frattempo, stando a quanto riferiscono fonti di stampa locali, si segnala un ampio uso di armi di ogni genere nelle vicinanze del Palazzo presidenziale e del comando generale dell'esercito, dove si continua a combattere, mentre sono ripresi i combattimenti a Merowe, nel nord del Sudan al confine con l'Egitto, dove ci sono stati nuovi scontri nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale. Lo riferiscono fonti mediche citate dall'emittente "Al Jazeera", secondo cui gli ospedali locali "sono pieni di feriti e c'è un grande bisogno di garantire assistenza medica". Intanto il comando generale delle Forze armate ha diffuso una nota in cui si accusano le Forze di supporto rapido (Rsf) di diffondere "molte menzogne" per fuorviare l'opinione pubblica. "Le nostre forze aeree hanno effettuato attacchi contro una serie di obiettivi ostili, e questo continuerà fino a quando l'ultima enclave delle milizie ribelli nella capitale non sarà liquidata", si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)