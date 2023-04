Sudan: esercito manda i rinforzi a Khartum, si continua a combattere intorno al palazzo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza le milizie ribelli, guidate dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, avevano rivendicato il controllo del quartier generale delle forze di terra e del ministero della Difesa; la liberazione dei capi delle divisioni militari negli Stati del Darfur e il sequestro dei loro equipaggiamenti e mezzi militari; la requisizione di oltre 200 carri armati; l'abbattimento di tre aerei da combattimento; la cattura e il ricongiungimento di decine di alti ufficiali e sottufficiali delle forze golpiste. Nel frattempo il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sudan e capo della Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams),Volker Peretz, è tornato a sollecitare tutte le parti "a rispettare i propri obblighi internazionali, inclusa la garanzia della protezione di tutti i civili" e "rimane impegnato con i partner sudanesi, regionali e internazionali a lavorare per la cessazione delle ostilità". È quanto si legge in una nota del suo ufficio. (Res)