Germania: l'Italia per la prima volta alla fiera Bau

- L'Italia partecipa per la prima volta alla fiera dell'architettura Bau, in corso da oggi al 22 aprile a Monaco di Baviera, con “focus su pietre naturali e infissi”. È quanto comunicato dall'Ufficio di Berlino dell'Agenzia Ice, che aggiunge come all'esposizione si incontreranno “produttori ed esperti del settore dell'architettura, dei materiali e dei sistemi per il settore edile In particolare, 32 espositori di pietre naturali e di infissi provenienti da tutta Italia si presenteranno agli stand collettivi dell'Ice su una superficie di circa 500 metri quadrati. L'Italia è “un Paese importante per l'industria mondiale della pietra naturale”. Dopo aver chiuso il 2021 con una forte crescita delle esportazioni (+19,9 per cento su base annua e +1,3 per cento rispetto al 2019, con un pieno recupero dei livelli pre-pandemia di Covid-19), il settore ha registrato anche un significativo aumento delle vendite sui mercati internazionali nel primo semestre del 2022. Secondo il Centro studi di Confindustria Marmomacchine, le esportazioni totali di marmi e tecnologie italiane - che rappresentano oltre il 70 per cento delle vendite totali della filiera - sono aumentate del 9,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo i 1.565 milioni di euro. Anche il settore delle costruzioni svolge “un ruolo fondamentale nell'incremento del Pil italiano”. (segue) (Com)