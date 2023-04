Germania: l'Italia per la prima volta alla fiera Bau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) disponibili, nel 2020 il settore era composto da 497.709 imprese. Su questo totale, il 75 per cento si occupa di costruzioni specializzate, il 21,7 per cento opera nel comparto della costruzione di edifici e le restanti 6.463 imprese, pari all'1 per cento, è attivo nell’ingegneria civile. Per quanto riguarda i serramenti, il mercato crescerà nel 2022 dell’10,4 per cento e del 6,2 per cento nel 2023,quello dei serramenti e delle facciate continue nel segmento non residenziale crescerà invece complessivamente del 9,6 per cento nel 2022 e del 5,6 per cento nel 2023. Alla fiera Bau, l'Italia è rappresentata dall'Ice, da Confindustria Marmomacchine e dall'associazione Finco, capogruppo del progetto Caseitaly, costituito dalle quattro associazioni di categoria Acmi (Assocostruttori chiusure e meccanismi Italia), Anfit (Associazione nazionale per la tutela della finestra Made In Italy), Assites (tende, frangisole e oscuranti tecnici) e Pile (Produttori e installatori lattoneria edile). (Com)