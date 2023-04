Slovacchia: il Paese sospenderà temporaneamente l'importazione di grano dall’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia sospenderà temporaneamente l’importazione di grano e altri prodotti selezionati dall’Ucraina. Lo ha reso noto un portavoce del governo di Bratislava. La misura slovacca segue quelle già adottate da Polonia e Ungheria nel fine settimana. Il ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale slovacco ha avvertito in precedenza di aver esaurito tutte le opzioni giuridiche e tecniche per regolare le importazioni dall’Ucraina e al contempo salvaguardare i corridoi di solidarietà. Grandi quantità di cereali dall’Ucraina sono finite nei depositi europei e hanno provocato destabilizzazioni di alcuni mercati locali. “Ulteriori misure più severe per regolare le importazioni di merci dall’Ucraina devono essere introdotte dal governo”, ha spiegato il dicastero slovacco. (Vap)