Olimpiadi 2026: Cirio e Lo Russo oggi alla Fondazione Milano-Cortina per presentare il dossier Oval

- Si svolgerà oggi la trasferta del presidente del Piemonte Alberto Cirio e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo alla Fondazione Milano-Cortina per presentare il dossier Oval per le Olimpiadi 2026. L’obiettivo è convincere la Fondazione della bontà del progetto che prevede l’adeguamento dell’Oval di Torino per accogliere le piste di pattinaggio dei Giochi invernali 2026. Attualmente l’alternativa al capoluogo Piemontese è Rho Fiera Milano. (Rpi)