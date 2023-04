Droga: Salvini, complimenti a Gdf per straordinaria operazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al largo della Sicilia, uno dei più grandi ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato in Italia. Complimenti alla Guardia di finanza per questa straordinaria operazione: contro ogni droga e per la vita, sempre e comunque". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)