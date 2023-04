Migranti: Bonaccini, da governo improvvisazione pura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Quella sull’immigrazione è una “questione surreale. Due mesi indicavo che c’era il rischio di un’emergenza e ci dicevano che non c’era. Pochi giorni fa hanno decretato l’emergenza nazionale. Non c’è un piano sbarchi, non c’è un confronto serio in Conferenza delle Regioni, tolgono la protezione ai migranti. Siamo di fronte a un’improvvisazione”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna e del Partito democratico, Stefano Bonaccini, a margine dell'inaugurazione di un ospedale di comunità parlando della gestione dei migranti da parte del governo. “Chi diceva prima ‘porti chiusi’ ‘prima gli italiani’ ‘guerra alle ong’ ‘è finita la pacchia’ ora sta prendendo atto che nello stesso periodo gli sbarchi sono quadruplicati, e con la bella stagione la cosa sarà superiore. Noi vorremmo solo collaborare - ha aggiunto il presidente dem - ma così non si fa, è improvvisazione pura e lo dicono i sindaci che non hanno strumenti per arginare il problema”, ha concluso Bonaccini.(Rin)