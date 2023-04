Digitale: Edison rinnova collaborazione con Amazon Web Services con accordo strategico pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Edison, operatore leader del mercato energetico italiano e la più antica società energetica in Europa con 140 anni di storia, annuncia il rinnovo della collaborazione con Amazon Web Services (Aws) fino al 2027. L'accordo – riferisce una nota – si propone di accelerare ulteriormente il percorso di evoluzione digitale avviato con Aws nel 2019 per traguardare sempre maggiori efficienza e performance a beneficio dell'impegno dell'azienda nella transizione ecologica del Paese. Edison da tempo è impegnata nella trasformazione digitale attraverso l'evoluzione e l'ingegnerizzazione dei processi. Nel corso del 2023, la società concluderà la totale migrazione in cloud su Aws reingegnerizzando completamente le applicazioni (tipico esempio il sistema Sap Hana). L'obiettivo di Edison è una completa revisione in senso digitale dei processi e degli applicativi con obiettivi di performance, sicurezza, efficienza ed uso di big data analysis e management. In particolare, Edison ha sviluppato molteplici progetti con servizi Aws, come, ad esempio, un Enterprise data platform (Edp) che raccoglie e gestisce i dati dell'azienda necessari per lo sviluppo di soluzioni innovative, efficienti ed efficaci al servizio di clienti e infrastrutture interne. Tra i benefici indotti da questa gestione vi è inoltre la riduzione dell'impatto ambientale attraverso la decarbonizzazione dei processi IT dell'azienda. "Siamo lieti di annunciare il rinnovo della nostra collaborazione con Aws, che è funzionale a traguardare il percorso di evoluzione digitale avviato qualche anno fa", ha dichiarato Giorgio Colombo, direttore Hr e Ict di Edison, che ha aggiunto: "Aws ha messo a nostra disposizione l'infrastruttura IT necessaria per potenziare lo sviluppo di soluzioni aziendali innovative che ci consentono di sviluppare più velocemente le nostre attività grazie a strumenti come, ad esempio, l'AI, il machine learning e l'IoT. L'opportunità di continuare questa collaborazione che sta dando anche un rilevante supporto a tutte le Divisioni dell'azienda impegnate nella transizione ecologica".