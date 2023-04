Sudan: generale Dagalo, comunità internazionale intervenga contro "crimini" di Al Burhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve intervenire contro “i crimini del generale sudanese Abdel Fattah" al Burhan, presidente del Consiglio sovrano del Sudan e capo dell'esercito. Lo ha dichiarato su Twitter il vicepresidente Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, comandante delle Forze speciali di supporto (Rsf) che da sabato scorso stanno combattendo contro le forze regolari dell'esercito per rovesciare al Burhan. "Il suo esercito sta conducendo una campagna brutale contro persone innocenti, bombardandole con i MiG", ha scritto Hemeti su Twitter facendo riferimento ai cacciabombardieri in azione nel cielo sopra Khartum. In un'intervista con l'edizione in arabo dell'emittente "Al Jazeera", Dagalo ha detto che "darà la caccia" ad al Burhan per aver lanciato una "guerra contro di loro". "Non abbiamo attaccato nessuno e il nostro combattimento è stato una risposta al nostro assedio e assalto", ha detto Hemeti. Intanto è salito a 97 morti e 365 feriti il bilancio dei combattimenti tra l'esercito e sudanese e le Rsf, giunti al terzo giorno. (segue) (Res)