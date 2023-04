Sudan: generale Dagalo, comunità internazionale intervenga contro "crimini" di Al Burhan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al bollettino, reso noto dal Comitato centrale dei medici sudanesi, si aggiungono le segnalazioni di colpi di arma da fuoco uditi anche questa mattina nella capitale Khartum e di altri combattimenti in altre città del Sudan. Ieri entrambe le fazioni si sono dette a favore di una proposta delle Nazioni Unite per una tregua umanitaria: ciò avverrà per tre ore ogni giorno a partire dalle 16:00 ora locale. Nelle scorse ore l'Onu ha annunciato la morte di tre operatori del Programma alimentare mondiale (Pam), che successivamente ha sospeso tutte le attività in Sudan. Domenica a Khartum si sono tenuti durissimi scontri intorno a tutte le strutture chiave: il palazzo della presidenza, la sede della televisione di Stato, il quartier generale dell’esercito. Le Rsf, guidate dal generale Dagalo, sostengono di avere il controllo del 90 per cento della capitale, e nella notte hanno rivendicato il controllo del quartier generale delle forze di terra; la liberazione dei capi delle divisioni militari negli Stati del Darfur e il sequestro dei loro equipaggiamenti e mezzi militari; la requisizione di oltre 200 carri armati; l'abbattimento di tre aerei da combattimento; la cattura e il ricongiungimento di decine di alti ufficiali e sottufficiali delle forze golpiste. (segue) (Res)