Sudan: generale Dagalo, comunità internazionale intervenga contro "crimini" di Al Burhan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione, tuttavia, appare molto più incerta. La Croce rossa locale riferisce di combattimenti in corso in tutta la città, anche nelle aree residenziali. Altrove nel Paese le truppe regolari sembrano avere la meglio. Il portavoce delle Forze armate, generale Nabil Abdallah, ha rivendicato la conquista delle basi delle Rsf in sette città (Port Sudan, Kassal, al Qadaref, al Damazin, Kosti, Kaduqli e Omdurman) e la liberazione di due ufficiali dell’esercito che erano stati fatti prigionieri dai paramilitari, i generali Rukn al Sadiq Sayed e Othman Awad Allah. Sempre secondo il portavoce militare, il leader delle Rsf, Dagalo, avrebbe fatto perdere le proprie tracce e il compito di trovarlo sarebbe stato affidato a un gruppo di soldati d'élite. La conquista delle basi delle Rsf a Port Sudan, sul Mar Rosso, e a Omdurman, adiacente alla capitale, sarebbe comunque confermata da alcuni filmati che circolano in rete in queste ore e che mostrano i militari dell’esercito regolare esultare all’interno dei due siti. (Res)