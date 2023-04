Polonia: ministro Sviluppo, divieto import di prodotti agricoli da Ucraina già in funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun prodotto agricolo rientrante nel divieto di importazione disposto dalla Polonia il 15 aprile è entrato nel Paese. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo e della Tecnologia polacco, Waldemar Buda, parlando all’emittente “Polskie Radio”. “C’è il rischio che i cereali entrino in Polonia attraverso altri Paesi, perché l’Unione europea non ha confini, ma trasportarli tramite altre nazioni, ad esempio la Slovacchia, sarà sempre meno redditizio e più costoso”, ha spiegato Buda. Il ministro ha assicurato che “il sostegno all’Ucraina, anche dopo la conclusione della guerra, continuerà a fare affidamento sul commercio esente da dazi”; la Polonia vuole “che l’Ue pensi a un sistema per la distribuzione equa delle merci dall’Ucraina nelle aree del mercato unico nei prossimi anni, affinché siano distribuite per tutta l’Ue”. Prima di tutto vengono “l’agricoltore polacco, l’agricoltura polacca e i consumatori in Polonia”, ha aggiunto il ministro. Il 15 aprile è entrato in vigore un provvedimento del ministero dello Sviluppo e della Tecnologia polacco che ha vietato l’importazione di prodotti agricoli dall’Ucraina. La misura introduce un divieto fino al 30 giugno per prodotti tra cui cereali, zucchero, frutta e verdure. (Vap)