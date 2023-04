Hong Kong: attivista democratico Joshua Wong condannato ad altri tre mesi di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joshua Wong, l’attivista del campo democratico di Hong Kong, è stato condannato oggi a tre mesi di reclusione con l’accusa di aver diffuso le generalità di un agente di polizia coinvolto in una sparatoria durante le proteste del 2019. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Facebook dell’attivista, che sta già scontando una condanna per “cospirazione finalizzata alla sovversione” del potere statale, disposta ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale promulgata da Pechino a Hong Kong nel 2020. Wong, 26 anni, è comparso oggi davanti all’Alta corte per ascoltare il verdetto, emesso dal giudice Russell Coleman, in relazione al reato commesso da Wong il 14 agosto 2020. In quella data, l’attivista pubblicò sui social network alcune informazioni personali relative all’ufficiale di polizia, che sparò a un manifestante durante gli scontri nel distretto di Sai Wan Ho. Il post di Wong conteneva inoltre un collegamento alla piattaforma Lihkg, un forum comunemente utilizzato durante le proteste e i disordini del 2019. La piattaforma riportava quattro foto dell'ufficiale di polizia, di sua moglie e delle sue due figlie. Una di queste era stata modificata per ritrarre le figlie dell'ufficiale con in mano dei coltelli, con le parole "nostro padre è un assassino". Durante l’udienza odierna, l'avvocato Albert Wong, che rappresenta Joshua Wong, ha dichiarato che l'attivista ha condannato i commenti generati e che ha offerto “scuse senza riserve all’ufficiale e alla sua famiglia”, cancellando il messaggio a due giorni dalla sua pubblicazione. (segue) (Cip)