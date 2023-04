Hong Kong: attivista democratico Joshua Wong condannato ad altri tre mesi di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista filodemocratico ha subito anche altre condanne. Nel 2021 è stato condannato a dieci mesi di carcere per aver dichiarato di aver preso parte a un'assemblea non autorizzata il 4 giugno del 2020, con riduzione della pena (da 15 mesi) in virtù della dichiarazione di colpevolezza. Wong era stato rinviato a giudizio insieme ad altre tre persone per la presenza alla veglia organizzata annualmente a Victoria Park per la commemorazione dell'eccidio cinese di Piazza Tienanmen del 1989. Nel 2020 la manifestazione è stata per la prima volta bandita dalla polizia dell’ex colonia britannica. Sempre nel 2021 Wong è stato condannato a quattro mesi di carcere per la partecipazione a una manifestazione non autorizzata del 5 ottobre 2019. Alla fine del 2020 per aver organizzato e istigato un'assemblea non autorizzata il 21 giugno 2019 gli era stata inflitta una condanna a un anno e sei mesi. (segue) (Cip)