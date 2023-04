G7: ministra Esteri francese Colonna, nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del G7 è quello di aiutare l'Ucraina a difendere la sua sovranità e la sua integrità territoriale. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Kyodo" la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna. "Mentre la Russia sceglie di continuare la guerra, noi dobbiamo in parallelo aumentare la pressione diplomatica su di lei e rafforzare il suo isolamento nell'insieme degli ambienti internazionali", ha detto la titolare della diplomazia francese. "Questo isolamento – ha continuato Colonna – si è manifestato di nuovo molto chiaramente in occasione del voto dell'Assemblea generale delle azioni unite il 23 febbraio scorso". "I membri del G7 del resto hanno adottato, in modo coordinato, delle sanzioni senza precedenti nei confronti della Russia, per ostacolare la sua capacità nel finanziare la sua guerra di aggressione all'Ucraina", ha dichiarato la ministra. "Queste sanzioni sono forti e mirate", ha sottolineato la titolare del Quai d'Orsay. "La loro efficacia si rafforza nel tempo, come ha mostrato il meccanismo" che ha messo un tetto al "petrolio russo", ha aggiunto Colonna. (Frp)