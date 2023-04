Libia: presidente Alto consiglio di Stato riceve ambasciatore di Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled Al Mishri, ha ricevuto l'ambasciatore di Turchia, Kanaan Yilmaz, presso la sede dell’organo consultivo libico a Tripoli. Lo ha riferito lo stesso Consiglio libico in un comunicato. L'incontro ha riguardato le prospettive di cooperazione congiunta e l'avanzamento del processo politico, nonché il sostegno ai comitati per la preparazione delle leggi elettorali per andare al voto entro il 2023. Sabato scorso, 15 aprile, Al Mishri aveva incontrato a Istanbul il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Le due parti avevano discusso degli ultimi sviluppi politici nazionali e internazionali, parlando dei modi per rendere il processo elettorale libico un successo. (Lit)