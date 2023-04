Libia: capo commissione elettorale, elezioni presidenziali e parlamentari saranno simultanee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione del capo dello Stato e quella dell'Assemblea nazionale con le sue due camere in Libia "saranno simultanee". Lo ha detto il presidente dell'Alta Commissione elettorale nazionale, Imad al Sayeh, in dichiarazioni alla stampa riprese dal quotidiano "Al Saa 24", sottolineando che "le elezioni dell'Assemblea nazionale sono legate al successo del processo elettorale presidenziale". Secondo Sayeh, “tutti i processi elettorali saranno annullati nel caso in cui il processo di elezione del presidente non sarà possibile o vacillerà. Il periodo di tempo per l'attuazione delle tre elezioni (presidente, camera bassa e camera alta, ndr) è calcolato a partire dalla data in cui la Commissione riceverà le leggi elettorali". (Lit)