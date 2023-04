Libia: fonti stampa, rilasciati i cittadini Usa accusati di proselitismo cristiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero stati rilasciati i cittadini statunitensi arrestati nei giorni scorsi in Libia con l’accusa di proselitismo cristiano. Alcuni collaboratori della ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla Al Mangoush, sarebbero intervenuti presso l'Agenzia per la sicurezza interna per impedire il deferimento davanti al procuratore generale di almeno un cittadino statunitense, accusato di diffondere il cristianesimo nel Paese arabo dove l’Islam è la religione di Stato. Lo ha riferito l'emittente televisiva araba "Al Hadath", vicina all’esecutivo “rivale” del Gun con sede in Cirenaica, citando proprie fonti. Secondo la tv araba, vi sarebbe grande segretezza attorno al caso dell’insegnante statunitense, che sarebbe seguito personalmente dalla ministra Al Mangoush. Secondo le stesse fonti, la sicurezza interna avrebbe deferito alla Procura un fascicolo intitolato "Rete di cristianizzazione" per avviare le indagini, ma senza allegare il dossier dell'insegnante. Da parte loro, fonti del Gun citate dal quotidiano saudita "Asharq Al Awsat" hanno affermato che i cittadini americani sotto accusa avrebbero già lasciato il Paese dall'aeroporto internazionale di Mitiga nella capitale, Tripoli, a bordo di un aereo privato per rientrare negli Stati Uniti via Malta, dopo il rilascio in coordinamento con le autorità Usa. (Lit)