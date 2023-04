Libia: l'Ue risponde alle accuse della missione Onu, "miriamo a realizzare quattro obiettivi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni dell'Europa in Libia mirano principalmente a raggiungere quattro obiettivi: la formazione della guardia costiera; la protezione e l'assistenza di migranti e rifugiati; il sostegno alle comunità locali; il miglioramento della gestione delle frontiere. Lo riferisce la Commissione europea sul proprio sito web, in quella che i media libici hanno interpretato come una risposta alle accuse della missione conoscitiva delle Nazioni Unite sulla Libia sul sostegno dell'Unione europea alle autorità libiche che fermano e detengono i migranti in spregio dei diritti umani. La Commissione ha affermato che migranti e richiedenti asilo utilizzano la rotta marittima del Mediterraneo centrale per entrare irregolarmente nel territorio europeo, specificando "la stragrande maggioranza di loro passa attraverso la Libia ed è diretta in Europa" e questa situazione, quindi, ha contribuito allo sviluppo di reti consolidate di contrabbandieri e trafficanti in Libia. (Lit)