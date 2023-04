Tunisia: direttrice Fmi invita governo a compiere “l’ultimo passo rimasto” per ricevere fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha inviato le autorità della Tunisia a compiere “l’ultimo passo rimasto" per aderire al programma di finanziamento da 1,9 miliardi di dollari. In un’intervista all'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya", Georgieva ha detto che l’Fmi non vuole affatto che la Tunisia vari riforme che minaccino “la stabilità nel Paese”. La questione, ha precisato la direttrice dell’Fmi, è ora nelle mani delle autorità tunisine, affinché varino “ragionevoli” misure economiche e fiscali. “Il programma di riforma non è del Fondo, ma è della Tunisia. Noi abbiamo un dovere nei confronti del popolo tunisino e ci teniamo che il programma sia ragionevole e porti alla stabilità nel Paese. Mi aspetto che troveremo un modo per aggirare gli ostacoli. Siamo riusciti a ottenere il sostegno degli amici della Tunisia. Ora abbiamo le garanzie finanziarie per il programma”, ha aggiunto Georgieva. "Vorrei che il programma fosse pronto ora. Spero ancora che saremo in grado di risolvere nostre le differenze. Il mio messaggio alle autorità tunisine è che stiamo cercando di fare ciò che è nell'interesse del Paese: fate l'unico passo che vi rimane per passare il dossier al Consiglio di amministrazione del Fondo”. (segue) (Tut)