Tunisia: direttrice Fmi invita governo a compiere “l’ultimo passo rimasto” per ricevere fondi (2)

- Secondo un editoriale pubblicato ieri da “La Presse”, il principale quotidiano della Tunisia, a firma del direttore Chokri Ben Nessir, il Fondo monetario internazionale ha invece “rinviato a tempo indeterminato” l’erogazione del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari alla Tunisia, nonostante il “forte sostegno politico di Italia, Francia e Unione Europea”. “Il ministro dell’Economia e il governatore della Banca Centrale sono andati a Washinton con una parola d’ordine: non tornare a mani vuote. Solo che una rondine non fa primavera e tutto quello che abbiamo visto finora sono solo promesse e messaggi rassicuranti. Concretamente, continuiamo a stare fermi e l’esame del dossier Tunisia è, ancora una volta, rinviato a tempo indeterminato”, afferma Ben Nessir, sottolineando come il Paese si trovi oggi “di fronte a un collasso quasi totale del suo apparato produttivo in più di un’area e di un settore, unito a un terribile calo dei risparmi e, di conseguenza, l’assenza di investimenti che impediscono all’economia nazionale di creare ricchezza e posti di lavoro”. (segue) (Tut)