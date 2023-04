Tunisia: direttrice Fmi invita governo a compiere “l’ultimo passo rimasto” per ricevere fondi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo prestito internazionale “non colmerebbe comunque le lacune dell’ingente bilancio tunisino”, aggiunge il direttore del principale quotidiano nazionale. “Dobbiamo fare affidamento su noi stessi per rimettere in piedi il Paese e identificare le vere cause che hanno portato a questo preoccupante stato dei conti pubblici. (…) La ripresa del turismo, l’esportazione di fosfato, i contributi della diaspora tunisina all’estero porteranno ancora una volta le riserve di valuta estera a una soglia rassicurante. Perché, per preservare la nostra sovranità finanziaria, dobbiamo metterci al lavoro”, conclude l’editoriale di “La Presse”. (Tut)