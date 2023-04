India-Russia: i due Paesi valutano la sigla di un accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Russia stanno discutendo un accordo di libero scambio. È quanto annunciato oggi dai ministri degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e dal titolare del Commercio e dell'Industria russo, Denis Manturov, che si trova in visita a Nuova Delhi. Secondo i due ministri, tale misura rafforzerebbe ulteriormente i legami commerciali bilaterali. Jaishankar ha detto che il suo governo sta valutando un "accordo preliminare" su un trattato commerciale che, secondo Manturov, garantirà nuovi investimenti bilaterali. Mosca sta cercando di aumentare le importazioni di macchinari dall'India per migliorare la bilancia commerciale, ha detto il ministro russo. Nei progetti civili, abbiamo bisogno di un'ampia cooperazione così com’era prima delle sanzioni", ha aggiunto Manturov. Jaishankar ha affermato che le imprese indiane potrebbero trarre vantaggio dalla tecnologia russa e che Nuova Delhi sta lavorando per appianare i problemi in termini di pagamento, certificazione e logistica. (Rum)