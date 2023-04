© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conservare, preservare, come ci impone l'articolo 9 della Costituzione, tutto il nostro patrimonio costa tantissimo: è bene che cominciamo, moderatamente, a far pagare le nostre bellezze". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto a “Mattino Cinque News” su Canale 5 ricordando come già ci sia "un'estensione gratuita molto ampia, come con le domeniche gratuite". (Rin)