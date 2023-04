Imprese: Siemens fornirà tecnologia per la metro di Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Siemens fornirà tecnologia per la linea “Mrt Cross Island” della metropolitana di Singapore. Il relativo contratto, dal valore di 310 milioni di euro, è stato stipulato tra Siemens Mobility e l'Autorità per i trasporti terrestri (Lta) della città-Stato. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo fornirà tecnologia di segnalazione e interblocco che permetterà ai treni di viaggiare senza conducente, nonché porte scorrevoli per l'accesso ai convogli. (Geb)