Sudan: il Marocco chiede l'immediata cessazione delle ostilità

- Il Marocco ha chiesto l’immediata cessazione delle ostilità in Sudan e la ripresa di un dialogo per favorire la pace nel Paese. È quanto riferito dal rappresentante permanente del Regno presso l’Unione africana, Mohamed Arrouchi, nel suo intervento tenuto in occasione di una riunione del Consiglio per la pace e la sicurezza sulla situazione in Sudan. Arrouchi ha esortato le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitare guidato dal generale Hamdan “Hemeti” Dagalo, ad annunciare la cessazione immediata degli scontri. “Chiediamo di fermare la violenza per garantire la sicurezza dei civili e creare le condizioni necessarie per la ripresa del dialogo e dei negoziati pacifici al fine di preservare l'unità e la sovranità di questo Paese", ha affermato il diplomatico marocchino. (Mar)