Grecia: ministero Esteri esorta cittadini a non recarsi in Sudan per motivi di sicurezza

- Il ministero degli Esteri della Grecia ha esortato i cittadini ellenici a non recarsi in Sudan per motivi di sicurezza e ha raccomandato a quelli già presenti nel Paese africano di osservare la massima cautela possibile. Come spiegato attraverso un comunicato dal dicastero greco, la situazione della sicurezza in Sudan è peggiorata a causa dei conflitti armati in corso. Due cittadini greci sono rimasti feriti e si trovano attualmente in ospedale. Il ministro degli Esteri ellenico ha reso noto che è stata immediatamente attivata l'Unità di gestione delle crisi, che è in comunicazione e coordinamento con gli altri Stati membri dell'Unione europea attraverso il sistema di cooperazione consolare.(Gra)