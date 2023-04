Taiwan: ministero Difesa annuncia fine “no-fly zone” cinese, nessun pericolo per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha monitorato il lancio del satellite meteorologico cinese Fengyun-3G, i cui rottami sono caduti in sicurezza nella “no-fly zone” designata da Pechino al largo della costa settentrionale dell’isola la scorsa settimana. Lo riferisce il dicastero in un comunicato, precisando che il lancio del satellite, avvenuto a bordo di un razzo Lunga Marcia 4B, non ha costituito un pericolo per la sicurezza nazionale di Taiwan. La chiusura dello spazio aereo a 85 miglia nautiche a nord dell’isola è durata dalle 9:30 alle 10:10 (ora locale) e ha avuto ripercussioni sulle rotte di 33 voli. Il traffico aereo è stato ripristinato alle 10:20 (ora locale). (segue) (Cip)