Ue-Indonesia: Scholz, accordo di libero scambio verrà stipulato quest'anno

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha affermato che intende impegnarsi per la stipula di un accordo di libero scambio tra Ue e Indonesia nel corso di quest'anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il capo del governo federale si è espresso durante il discorso con cui ha aperto la fiera dell'industria di Hannover, in corso da oggi al 21 aprile. L'edizione 2023 dell'esposizione ha l'Indonesia come Paese partner. In particolare, Scholz ha dichiarato che “si impegna” a portare l'intesa di libero commercio tra Ue e Indonesia “oltre il traguardo”. (Geb)