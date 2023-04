Caucaso: Armenia denuncia attacco nella regione di Sotk, Azerbaigian smentisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha accusato l'Azerbaigian di aver bombardato le posizioni delle sue forze armate al confine. "Il 16 aprile, verso le 22.50 (20:50 in Italia), unità delle forze armate azerbaigiane hanno aperto il fuoco con armi leggere di vari calibri contro delle posizioni armene situate in direzione di Sotk", si legge sul sito web del dicastero armeno. Il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha smentito queste accuse, sostenendo che "l'esercito azerbaigiano non ha aperto il fuoco contro le unità armene". Secondo Baku, tali informazioni non corrispondono alla realtà. La zona è di particolare attenzione e interesse per entrambe le parti a causa della presenza di giacimento d’oro. (Rum)