Russia: Lavrov inizia in Brasile visita in America Latina, focus su crisi Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo convincere tutti che la pace è il modo migliore per promuovere qualsiasi processo di dialogo. Ma, per come sono messe le cose ore, la pace è molto difficile", ha osservato Lula, secondo cui un'iniziativa di dialogo per l'Ucraina dovrebbe essere mediata da un gruppo simile al G20, che includa Paesi "neutrali". Il leader brasiliano ha spiegato di averne parlato con Xi e anche con il presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed al Nayan. "Dobbiamo sederci a un tavolo e dire basta. La guerra non ha mai portato e mai porterà alcun beneficio", ha sottolineato, non mancando di attaccare gli Usa perché "continuano a contribuire al prolungarsi del conflitto", così come i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, perché "non assumono alcuna iniziativa" per fermare i combattimenti. (segue) (Brb)