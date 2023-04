Cina: prezzi nuove abitazioni ai massimi da 21 mesi a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle nuove abitazioni in Cina hanno raggiunto i massimi da 21 mesi a marzo, periodo in cui sono aumentati dello 0,5 per cento su base mensile. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), in cui si precisa che si tratta del terzo incremento consecutivo su base mensile. “L'indice dei prezzi delle abitazioni mostra una tendenza alla stabilizzazione e al recupero, e indica generalmente che il settore immobiliare è fuori dai minimi raggiunti lo scorso anno”, ha dichiarato Yan Yuejin, analista presso la E-house China Research and Development Institution di Shanghai. Le principali città della Cina hanno registrato un forte rimbalzo delle vendite di immobili nell’ultimo mese, soprattutto dopo la revoca delle draconiane misure di contenimento del Covid-19 disposta dalla leadership comunista lo scorso dicembre. Tra le 70 città monitorate dall’Ufficio, 64 hanno registrato incrementi su base mensile il mese scorso, contro le 55 di febbraio.(Cip)