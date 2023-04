Corea del Sud: ministro Difesa, vogliamo esportare 20 miliardi di dollari di armi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud punta a esportare 20 miliardi di dollari di armi quest’anno nella convinzione che “la pace si mantenga attraverso la forza”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Seul, Lee Jong-sup, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle aziende nazionali della difesa. Lo scorso anno l’export in materia della Corea del Sud si era fermato a 17,3 miliardi di dollari. “Il ministero della Difesa lavorerà insieme a voi come un’unica squadra, con l’obiettivo di esportare sistemi d’arma per 20 miliardi di dollari quest’anno”, ha affermato Lee. “Credo – ha aggiunto - che l’industria della difesa nazionale possa contribuire a promuovere la pace nel mondo attraverso la forza”. L’annuncio è stato accolto favorevolmente dal presidente dell’Associazione dell’industria della difesa coreana, Eugene Kim. “Stiamo scrivendo una nuova storia, stiamo crescendo con costanza ed è importante riuscire ad esportare vari sistemi d’arma di produzione nazionale. In questo senso è importante non solo il ruolo delle aziende, ma anche quello del governo”, ha dichiarato, ripreso dall’agenzia di stampa “Yonhap”. Lo scorso anno l’export militare della Corea del Sud ha segnato una cifra record grazie, in particolare, ai contratti con la Polonia per la fornitura di carri armati K2, di obici K-9, di caccia Fa-50 e di lanciarazzi Chunmoo. Il ministero della Difesa di Seul ha già fissato l’obiettivo di raggiungere una quota del 5 per cento del mercato globale per diventare il quarto esportatore di armi al mondo. (Git)