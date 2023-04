Roma: incendio in appartamento al Pigneto, muore donna disabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna disabile di 76 anni è morta, ieri sera poco dopo le 22, in un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione in via del Pigneto 176 a Roma. Le fiamme sono divampate al secondo piano della palazzina in cui la vittima viveva con il marito di 77 anni e il figlio di 51 anni. I due uomini sono riusciti a mettersi in salvo ma per la 76enne, costretta al letto, non c'è stato nulla da fare. Tra le possibili cause che hanno innescato il rogo ci sarebbe quella della candela utilizzata per illuminare la stanza, troppo vicina ai tessuti del letto. La casa, infatti, non aveva energia elettrica e, non è chiaro, se problemi tecnici momentanei o se ne era proprio sprovvista. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Roma Casilina, i loro colleghi del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici e il personale 118. (Rer)