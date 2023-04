G20: oggi centesimo incontro sotto la presidenza indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India celebra oggi il centesimo incontro della sua presidenza del G20. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La riunione numero cento è quella degli scienziati del settore agricolo, che si tiene a Varanasi, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Nella stessa giornata si riuniscono il gruppo di lavoro sulla salute, a Goa, il gruppo di lavoro sull’economia digitale, a Hyderabad, nel Telangana, e i leader dell’economia dello spazio, a Shillong, nel Meghalaya. La partecipazione registrata finora, si legge nella nota, “è tra le più grandi di sempre”: più di 12.300 delegati di oltre 110 nazionalità, in rappresentanza degli Stati membri del G20, di nove Paesi invitati e di 14 organizzazioni internazionali. I cento incontri si sono svolti in 41 città di 28 Stati e Territori dell’Unione. Alla fine del turno di presidenza saranno superate le 200 riunioni, in oltre 60 sedi. (segue) (Inn)