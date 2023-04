Latina: messa in scena per coprire infortunio mortale sul lavoro, sette arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono state arrestate, 3 in carcere e 4 ai domiciliari, perché indagate, a vario titolo ed in concorso fra loro, per i reati di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Latina che ha visto anche il sequestro preventivo di un cantiere edile. L’attività investigativa è scaturita a seguito del rinvenimento a Sonnino (Lt), il 23 giugno 2022, nelle adiacenze di un cantiere edile, di un operaio in stato di “incoscienza e privo di respiro”. Trasportato in ospedale a Latina è morto dopo alcuni mesi di agonia. Inizialmente la morte sembrava fosse la causa di un malore, ma la denuncia-querela sporta dai familiari della vittima, gli accertamenti preliminari relazionati in modo dettagliato da personale dello P.e S.a.l. dell’Asl pontina e gli approfondimenti medico legali disposti dal Pm titolare dell’indagine, mettevano in luce evidenze che inducevano a ipotizzare una diversa dinamica dei fatti, facendo decidere, pertanto, di delegare le relative indagini a personale del Nas di Latina. (segue) (Rer)