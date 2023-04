Governo: Giammusso (Fmi), credibile se rispetta gli impegni su bilancio e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la continuità con le scelte prudenti del passato, la chiave per garantire al nuovo governo italiano la fiducia delle istituzioni finanziarie internazionali e dei mercati. Per il futuro molto, se non tutto, dipende dal Pnrr, insieme "importante e non facile", perché "non si tratta solo di spendere tutti i soldi per gli investimenti, ma anche che raggiungano i risultati concordati, nonché fare le riforme". Lo ha detto a "Repubblica il direttore dell'Fmi per Italia, Grecia, Portogallo, Malta, Albania e San Marino, Federico Giammusso. Quanto alle stime sulla crescita globale, il direttore spiega che "il rischio maggiore in queste ultime settimane sono state le turbolenze finanziarie, ma fino ad oggi non ci sono segnali che producano una crisi. Nei mesi precedenti si è temuto anche che lo shock inflazionistico attivasse una rincorsa tra prezzi e salari con costi economici drammatici. L'inflazione è ancora alta, soprattutto quella 'core', e quindi il messaggio del Fondo resta che la politica monetaria deve continuare a contrastarla, e la politica di bilancio deve cooperare, tutelando in particolare i più fragili". "Però - aggiunge - la temuta spirale prezzi-salari non è scattata. Quindi esiste un percorso per evitare l'atterraggio duro. La crescita non è eccezionale, ma continua, e la crisi finanziaria non è esplosa. In termini probabilistici il Fondo assegna una percentuale dell'85% a questo scenario". (segue) (Res)