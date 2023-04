Governo: Giammusso (Fmi), credibile se rispetta gli impegni su bilancio e Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giammusso si sofferma poi sull'Italia: "La valutazione sulla nostra economia è positiva. Si sta riprendendo, con ritmi analoghi a quelli previsti dal governo. Per la crescita conta molto il Pnrr. Una piena attuazione può rafforzare la ripresa perché non vuol dire solo spendere tutte le risorse, 200 miliardi, elemento molto importante nel breve termine, ma anche fare le riforme che assicurano la crescita nel lungo termine. Potrebbe avere effetti positivi anche sui tassi pagati sul debito pubblico, e quindi avviare un circolo virtuoso". Per un giudizio sul Def è invece "troppo presto. Tra breve si terranno le consultazioni propedeutiche al rapporto annuale sull'Italia". Il debito sale in Usa e Cina, ma cala in Italia: "Nel corso degli ultimi anni sono state fatte scelte prudenti, inclusa l'ultima legge di bilancio. C'è stato il rimbalzo dell'economia post covid e la tenuta energetica. Le politiche degli ultimi anni hanno accomodato gli shock, senza far deragliare la finanza pubblica. Una via che è confermata da legge di bilancio e Def. Si può discutere sui decimali, ma la linea è quella", ha concluso Giammusso. (Res)