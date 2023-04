Migranti: Weber (Ppe), l'Italia va ringraziata, serve solidarietà da altri Paesi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello Ue - continua il presidente - la solidarietà non funziona. Ringrazio il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti e cerca di salvarli e aiutarli. Quando abbiamo un numero così alto di arrivi e il governo italiano cerca di gestire le cose in modo serio, gli altri Paesi come la Germania e la Francia devono aiutare. Il governo tedesco e francese, ma anche gli altri, non possono stare a guardare, devono portare volontariamente i migranti con un diritto di asilo sul loro territorio". Mercoledì il Ppe presenterà un emendamento al bilancio Ue 2024 per finanziare la costruzione di muri alle frontiere esterne dell'Ue: "I muri dovrebbero essere un'eccezione, l'ultima risposta, ma se non è possibile fermare in un altro modo l'immigrazione clandestina, allora bisogna anche essere pronti a costruire le recinzioni. Tutti i Paesi con un confine esterno ne stanno erigendo: la Grecia con la Turchia, la Polonia e la Lituania con la Bielorussia, la Finlandia con la Russia quando ancora il governo era socialista, la Spagna a Ceuta e Melilla. Il Ppe pensa che l'Ue debba finanziare queste recinzioni perché non si tratta di proteggere confini nazionali ma quelli europei". (segue) (Res)