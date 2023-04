Migranti: Weber (Ppe), l'Italia va ringraziata, serve solidarietà da altri Paesi Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna aiutare l'Italia: "La frontiera marittima - rileva Weber - è estremamente complicata perché la priorità in mare è salvare vite umane ed è quello che stanno facendo le autorità e la Guardia costiera italiana. Per questo le ringrazio. Insieme dobbiamo stabilizzare la rotta del Mediterraneo. Serve un piano europeo, la Commissione Ue e gli Stati membri devono presentare al prossimo Consiglio europeo una proposta concreta per la Tunisia. L'abbiamo già fatto anni fa con il piano Ue per la Turchia, per il quale abbiamo speso circa 6 miliardi. Serve uno sforzo simile con i nostri partner del Nord Africa". La Commissione Ue non vuole finanziare la costruzione di recinzioni: "Non c'è alcun problema legale, condivido l'opinione del presidente Michel, è una questione politica ed è per questo che discuteremo e voteremo al Parlamento Ue. Penso che gli altri partiti, come i liberali, i socialisti e i verdi, debbano spiegare perché costruiscono recinzioni a livello nazionale ma al Parlamento Ue votano contro e questo per me non è serio", ha concluso Weber. (Res)